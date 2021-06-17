Власти Владимирской области не собираются вводить ограничения на въезд в регион

16 июня губернатор Владимир Сипягин провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на ряд вопросов журналистов. В том числе на вопрос - не планируется ли у нас вводить по примеру Ивановской области ограничения на въезд в регионе и выезд из него.

"Очень бы не хотелось доводить до такого. Это ударит, в первую очередь, по жителям региона, работающим в Москве. Вспомните первую волну, тогда нам пришлось закрывать Петушинский район, отдельные деревни. Так что я надеюсь, что жители региона пойдут сейчас активней на вакцинацию. И тем самым мы избежим всех этих неприятных последствий", сказал глава региона.

Вообще, Владимир Сипягин много рассказал о третьей волне коронавируса, а также заявил, что во Владимире может появиться второй мост через Клязьму.