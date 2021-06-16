Во Владимире автомобиль украли из гаража и сдали на металлолом

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи «Жигулей», совершенной минувшей весной.

В полицию обратилась жительница Владимира, которая рассказала, что в течение нескольких лет принадлежащая ей легковушка после участия в ДТП стояла в гараже, расположенном в одном из местных гаражных кооперативов. Когда хозяйка решила сдать автомобиль в чермет, она приехала в гараж, но он оказался пуст.

Сыщикам удалось распутать это дело и выйти на след подозреваемого. Им оказался 66-летний местный житель.

По версии следствия, мужчина раньше хозяйки сдал ее автомобиль в пункт приема металла. По его собственным словам, он был уверен, что сломанная легковушка брошена, а потому вытащил ее из гаража и отвез в скупку, выручив за это 7000 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.