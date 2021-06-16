В Александровском районе ликвидирована подпольная нарколаборатория

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, оперативникам ведомства поступила информация о том, что в одном из населенных пунктов Александровского района несколько мужчин организовали нарколабораторию по производству синтетического наркотического вещества. В ходе работы эта информация подтвердилась.

В результате оперативных мероприятий в минувшем мае были задержаны несколько человек: иностранец 1984 года рождения, а также 41-летний житель Александрова и 36-летний мужчина из Карабаново. В ходе обысков у них изъяли около 480 граммов того самого наркотика, а также оружие, боеприпасы. Химические реактивы, сырье для изготовления наркотиков и оборудование для нарколаборатории.

В настоящее время следователи регионального УФСБ по факту покушения на изготовление и сбыт в особо крупном размере наркотических веществ возбудили и расследуют уголовное дело. Что касается самих обвиняемых, то на время следствия они заключены под стражу.