Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2021 14:49

Владимир Сипягин о своем уходе в Госдуму: "Я работал и буду работать губернатором!"

Глава 33 региона заявил, что его возможное повышение не обсуждалось даже на уровне партии
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

16 июня губернатор Владимирской области Владимир Сипягин провел пресс-конференцию. Большой материал мы дадим чуть позже, а пока скажем о том, что интересовало очень многих журналистов да и просто жителей региона накануне встречи с главой региона - правда, ли, что осенью он уйдет "на повышение" в Госдуму.

Слух об этом появился несколько дней назад. Говорилось, что в партии ЛДПР уже согласовали этот момент и будут выставлять Владимира Сипягина по партийным спискам. Сам же Сипягин на вопрос, правда ли это ответил следующее:

"Я работал и буду работать в должности губернатора. Не зря же я вам все это время сейчас (речь об отчете о проделанной за квартал работе - Ред.) рассказывал о будущих планах администрации. Работы много, в том числе выполнение указов Президента РФ. Так что я точно остаюсь на своем посту," - сказал глава региона.

А когда его спросили по этой теме в третий раз, он добавил: "Свое выдвижение я ни с кем из партии не обсуждал!"