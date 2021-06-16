Владимир Сипягин о своем уходе в Госдуму: "Я работал и буду работать губернатором!"

16 июня губернатор Владимирской области Владимир Сипягин провел пресс-конференцию. Большой материал мы дадим чуть позже, а пока скажем о том, что интересовало очень многих журналистов да и просто жителей региона накануне встречи с главой региона - правда, ли, что осенью он уйдет "на повышение" в Госдуму.

Слух об этом появился несколько дней назад. Говорилось, что в партии ЛДПР уже согласовали этот момент и будут выставлять Владимира Сипягина по партийным спискам. Сам же Сипягин на вопрос, правда ли это ответил следующее:

"Я работал и буду работать в должности губернатора. Не зря же я вам все это время сейчас (речь об отчете о проделанной за квартал работе - Ред.) рассказывал о будущих планах администрации. Работы много, в том числе выполнение указов Президента РФ. Так что я точно остаюсь на своем посту," - сказал глава региона.

А когда его спросили по этой теме в третий раз, он добавил: "Свое выдвижение я ни с кем из партии не обсуждал!"