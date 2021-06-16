В мае во Владимирской области родились Дива-Виктория и Трувор

В топ-10 популярных имен по итогам мая вышли Александр и Матвей, разделившие первое место, Егор, Артем, Максим, Даниил, Михаил, Тимофей Дмитрий и Иван. Встречались и редкие имена мальчиков: Борис, Вениамин, Всеволод, Гордей, Клим, Макар, Моисей, Платон и Трофим. Среди девочек лидируют Мария, Милана, Виктория, София. Анастасия, Анна, Александра, Алиса, Варвара и Арина. Выбирали для малышек и более редкие имена: Алла, Альбина, Галина, Евангелина, Зоя, Ксения, Людмила, Марта, Надежда, Нина и Светлана. Впрочем, находились и родители-оригиналы, назвавшие сыновей Даниил Энест и Трувор, а дочек – Афина, Дива-Виктория и Цирилла.