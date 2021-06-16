В селе Муромского района жители остались без медицинской помощи

ФАП, расположенный в селе Булатниково, не был оснащен по стандартам: отсутствовали тонометр для измерения внутриглазного давления, манипуляционный стол, комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни. Кроме того ,поскольку в штате работал лишь один фельдшер, медицинская помощь населению фактически не оказывалась. Также выявлен ряд нарушений в части обеспечения требований пожарной безопасности фельдшерско-акушерского пункта. Прокуратурой в отношении заместителя главного врача больницы возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования, а также фактическое устранение нарушений, находятся на контроле прокуратуры.