Владимирское "Торпедо" проиграло последний матч сезона

15 июня состоялся матч 30-го тура в группе №2 ОЛИМП - Первенства России по футболу сезона 2020 - 2021 годов. Во Владимире соперником «Торпедо» стал московский коллектив «Динамо-2». Для обеих команд это был заключительный поединок этого розыгрыша.

Игра прошла на большой спортивной арене владимирского стадиона «Торпедо». К сожалению, черно-белые не смогли обыграть соперника. Счет матча 0:1.

- Из основного состава из-за травм выбыло три игрока, пришлось выводить молодых футболистов, не имеющих игровой практики. Но тем не менее они сыграли неплохо. Мы специально отдали инициативу сопернику, играли вторым номером, пытались пробудить свою игру на контратаках, но даже при такой тактике мы имели возможность вырвать ничью, - подчеркнул главный тренер "Торпедо" Дмитрий Вязьмикин.

Несмотря на девятое место в турнирной таблице, Вязьмикин видит много плюсов. В частности, команда привлекает молодых местных футболистов и дает им играть.

- Девятое место - достойное место, но мы бы могли сыграть лучше. И на это есть причины: психологическое состояние после нескольких поражений, неудачная селекционная работа с моей стороны, нет конкуренции на тренировках и в игре, что дает повод расслабиться. Тем не менее я благодарен ребятам за сезон, - резюмировал Вязьмикин.