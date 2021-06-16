На Комиссаровском пруду покажут бронеавтомобили и оружие военных лет

В четверг, 17 июня, в 19 часов на Комиссаровском пруду пройдет культурное мероприятие - гостей ждет концертная программа и работа интерактивных площадок, а в 21.00 - открытый кинопоказ советского художественного фильма "Офицеры". Легендарное кино - история о том, как тяжела воинская служба и что Родина может тебя позвать в любой момент.

Кроме того, на Комиссаровском пруду будут работать интерактивные зоны: бронеавтомобили, вооружение 1941-1945 гг., экипировка военной полиции, лазерный тир, боевые единоборства и спецоборудование инженерных войск.