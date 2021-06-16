В Коврове два человека пострадали в столкновении троллейбуса и легковушки

Как сообщает Управление ГИБДД по Владимирской области, в 07.05 в районе дома №24 по указанной улице 73-летний водитель «Жигулей» первой модели, выезжая с второстепенной дороги, не уступил ехавшему по главной троллейбусу под управлением водителя 1984 года рождения.

В результате столкновения пострадали два человека из числа пассажиров троллейбуса. Так, мужчина 1937 года рождения получил ушибленную рану головы, а у 16-летнего пассажира прибывшие на место врачи «скорой помощи» диагностировали ушиб грудной клетки.

К счастью, обе травмы оказались не очень серьезными, и после оказания помощи пострадавших отпустили на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.