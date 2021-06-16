В парке "Дружба" пройдет экскурсия с орнитологом

19 июня в 8 часов в парке "Дружба" состоится интересная экскурсия "Прогулка с орнитологом". Во время экскурсии вы узнаете, что в городе и его окрестностях обитают не только голуби, вороны и воробьи, но и множество других видов птиц, научитесь наблюдать и фотографировать их с подхода, узнаете их экологию и биологию, научитесь узнавать птиц по голосам и по окрасу.

Кроме наблюдений за самими птицами, бонусом ко всему – владимирцы побывают в настоящем полевом «Музее пера», узнают о том, что перья – это не так просто, как кажется! Экскурсию проведет орнитолог, член владимирского регионального отделения Союза охраны птиц России, Юлия Буянова. Вместе с ней все также поучаствуют в процессе ловли и кольцевания птиц!

Продолжительность экскурсии – 2-3 часа. Если у вас есть бинокли и фотоаппараты, то берите их с собой. Если нет – можно воспользоваться биноклем Дирекции особо охраняемых территорий.

Стоимость экскурсии - 300 рублей (дети до 10 лет – бесплатно). Количество мест – ограничено! Формируется одна группа до 15 человек. Записаться на экскурсию можно в личных сообщениях в группу Дирекции, в комментариях под записью или по телефону (4922) 54-06-99.