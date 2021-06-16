Ковровчанина, взорвавшего на рынке бомбу, обвиняют в покушении на убийство

Как установило следствие, с 2010 по 2020 года житель Коврова на приусадебном участке в Ковровском районе нашел ручную осколочную гранату, которую незаконно хранил там же в тайнике. А 1 ноября 2020 года он приревновал бывшую жену к другому мужчине и решил приехать к ней на работу. С собой мужчина прихватил гранату, доехал на общественном транспорте до Октябрьского рынка Коврова и пришел в торговый павильон, где работала женщина. Там он взорвал гранату, пострадал сам и продавец соседнего отдела, получившая легкие телесные повреждения. Его обвиняют сразу по двум статьям - покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, и незаконное хранение и перевозка взрывного устройства. Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд.