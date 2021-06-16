Во Владимирской области за сутки подтвердилось 52 заражения коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее количество новых случаев зарегистрировано во Владимире, где подтверждено 10 новых заражений. На втором месте Муромский район с шестью заболевшими, на третьем — Гусь-Хрустальный и его пригороды, где подтверждено пять новых случаев.

В Александровском районе за минувшие сутки подтверждено три новых случая заражения коронавирусом, в Петушинском, Суздальском, Камешковском и Ковровском районах по три, в Вязниковском, Собинском, Селивановском, Судогодском и Меленковском районах по два, в Киржачском, Гороховецком, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах, а также в Радужном по одному случаю заражения.

Таким образом, на сегодняшний день с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 34317 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Исследования продолжаются.