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Здоровье16 июня 2021 12:10

Во Владимирской области за сутки подтвердилось 52 заражения коронавирусом

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований по состоянию на 16 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее количество новых случаев зарегистрировано во Владимире, где подтверждено 10 новых заражений. На втором месте Муромский район с шестью заболевшими, на третьем — Гусь-Хрустальный и его пригороды, где подтверждено пять новых случаев.

В Александровском районе за минувшие сутки подтверждено три новых случая заражения коронавирусом, в Петушинском, Суздальском, Камешковском и Ковровском районах по три, в Вязниковском, Собинском, Селивановском, Судогодском и Меленковском районах по два, в Киржачском, Гороховецком, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах, а также в Радужном по одному случаю заражения.

Таким образом, на сегодняшний день с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 34317 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Исследования продолжаются.