В Меленках задержаны железнодорожники с деталями верхнего строения пути

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 7 июня инспекторы Меленковского ОГИБДД капитан Чуйков и лейтенант Шурыгин остановили на одной из улиц города автомобиль марки «Форд».

В кузове машине полицейские обнаружили детали верхнего строения железнодорожного пути, и тут же сообщили о водителе и его пассажире в линейный отдел полиции.

Транспортные полицейские приехали в Меленки и подтвердили, что детали, лежавшие в кузове «Форда» - болты и подкладки с железнодорожного полотна — в общей сложности было обнаружено 250 деталей. По версии следствия, 50-летний контролер пути и 51-летний монтер похитили их на одном из железнодорожных перегонов.

В настоящее время по факту задержания железнодорожников с деталями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дела. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.