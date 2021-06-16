Во Владимирской области высадили 220 тысяч деревьев

Волонтеры, студенты, школьники, чиновники, сотрудники промышленных предприятий, работники лесного хозяйства и неравнодушные жители региона высадили более 220 тысяч памятных деревьев и кустарников. Выпускники школ посадили деревья во время последнего звонка в память о своих прадедах, ушедших на фронт со школьной скамьи. Акцию также поддержали участники мотоклуба «Ночные волки». Байкеры выбрали для посадок Суздальский район, рядом оборудовали место отдыха и установили памятный аншлаг. Всего в акции приняли участие полторы тысячи человек. Самые масштабные посадки прошли в Судогодском, Камешковском, Ковровском и Суздальском районах. Неподалеку от Судогды на площади один гектар посажен хвойный «Сад Памяти» из пяти тысяч маленьких сосенок.