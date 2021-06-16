Прокуратура нашла нарушения в Балакиревском психоневрологическом интернате

Александровская городская прокуратура провела проверку Балакиревского психоневрологического интерната, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Там проживает более 80 граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе страдающих психическими расстройствами, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении. Но в отдельных помещениях интерната стены имеют дефекты и повреждения, а мягкая мебель используется с поврежденным материалом, без съемных чехлов, в помещении пищеблока одного из отделений интерната не предусмотрено устройство автоматической пожарной сигнализации, а пути эвакуации (коридоры) загромождены различными горючими материалами. В этой связи в адрес директора интерната внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным. Кроме того, по восьми постановлениям городской прокуратуры за допущенные нарушения директор интерната и другие виновные должностные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы в общей сложности на 22 тысячи рублей и предупреждений. Городской прокуратурой осуществляется контроль за фактическим устранением выявленных нарушений.