Владимирец, сбивший пешехода в центре города, отправится под суд

Ночью 30 октября прошлого года тридцатидевятилетний пьяный горожанин ехал на технически исправным автомобилем «ВАЗ-2121» по проезжей части улицы Дворянской города Владимира со стороны Студеной Горы. На нерегулируемом пешеходном переходе у дома 13 водитель не уступил дорогу идущему по нему мужчине и сбил его. В результате пешеход получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью. Вину в содеянном водитель признал. За нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью водителю грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.