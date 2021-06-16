В мае во Владимирской области мамами стали две пятнадцатилетние девочки

В мае во Владимирской области родилось 794 малыша. За последний весенний месяц в области появилось на свет 417 мальчиков и 377 девочек, в том числе восемь двойняшек. Пять двоен родились во Владимире, по одной – в Коврове, округе Муром и Петушинском районе. Для большинства семей малыш стал вторым – 321 семей, у 293 родителей появился первенец, 125 родили третьего ребенка, 30 – четвертого, 10 – пятого и 11 – шестого и более. Большинство владимирцев стали родителями в возрасте 30-34 года, пятеро мужчин стали отцами в 50-59 лет, один – после шестидесяти, семь девушками стали мамами еще до восемнадцати лет, причем двум из них было только пятнадцать лет, еще двум – шестнадцать, а одна из них не была замужем. А вот среди пап несовершеннолетних не было.