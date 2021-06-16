В Селивановском районе установили карантин по африканской чуме свиней

Животное, подхватившее опасное заболевание, обнаружили в деревне Большое Угрюмово Селивановского района у индивидуального предпринимателя. Сейчас на территории его хозяйства установлен карантин по африканской чуме свиней, оттуда запрещено ввозить и вывозить свиней, продукцию животноводства и растениеводства, посещение территории посторонними. Зону в радиусе пять километров объявили угрожаемой зоной, оттуда тоже запрещено вывозить свиней, так и свиноводческую продукцию, ее запрещено и заготавливать. Также под запретом ярмарки, охота и заготовка кормов. А в радиусе пятнадцати километров нельзя продавать свиней и свинину, пасти свиней на воле и держать их под навесами, а также закупать свинину у населения.