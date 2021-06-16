Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2021 10:35

В Селивановском районе установили карантин по африканской чуме свиней

Он продлится до 13 июля
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Животное, подхватившее опасное заболевание, обнаружили в деревне Большое Угрюмово Селивановского района у индивидуального предпринимателя. Сейчас на территории его хозяйства установлен карантин по африканской чуме свиней, оттуда запрещено ввозить и вывозить свиней, продукцию животноводства и растениеводства, посещение территории посторонними. Зону в радиусе пять километров объявили угрожаемой зоной, оттуда тоже запрещено вывозить свиней, так и свиноводческую продукцию, ее запрещено и заготавливать. Также под запретом ярмарки, охота и заготовка кормов. А в радиусе пятнадцати километров нельзя продавать свиней и свинину, пасти свиней на воле и держать их под навесами, а также закупать свинину у населения.