Главврач владимирского "Красного креста" уверен, что третья волна коронавируса уже пришла

В понедельник, 15 июня во Владимире чествовали медицинских работников (у тех 20 июня профессиональный праздник). И среди поздравительных речей и торжественных выступлений нашлось место и для весьма серьезных высказываний.

Так, главный врач владимирского "Красного креста" Анатолий Уколов выступил с заявлением о том, что третья волна коронавируса во Владимирской области уже началось. И в самом скором будущем мы получим новый всплеск заболеваемости - теперь среди молодого контингента.

"Я считаю, что третья волна вируса пришла, и она накрыла сейчас, к сожалению, более молодой контингент, в том числе беременных женщин. Поэтому, пожалуйста, строжайший контроль по санэпидрежиму. Всё возобновляем назад. Я знаю, что сейчас департамент готовит приказ о возобновлении дополнительных коек, дополнительных госпиталей открытие", - цитирует Анатолия Уколова "Зебра-ТВ".