Во Владимире произошел пожар в многоэтажке на улице Соколова-Соколенка

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в девятиэтажном доме поступила на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях в 8.00, через несколько минут на место прибыли пять пожарных машин и 18 человек личного состава МЧС.

Оказалось, что горение происходило в одной из квартир на пятом этаже, к моменту приезда огнеборцев в подъезде наблюдалось сильное задымление.

Газодымозащитникам удалось пробраться в горящую квартиру и ликвидировать пламя. Общая выгоревшая площадь оказалась небольшой — всего три квадратных метра. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Сейчас дознаватели МЧС работают на месте и устанавливают причины, которые привели к возгоранию.