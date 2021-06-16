Скончался один из основоположников владимирской школы гимнастики Геннадий Копытцев

14 июня 2021 года скончался Заслуженный работник физической культуры РФ, Заслуженный тренер РСФСР Геннадий Александрович Копытцев.

Геннадий Коптыцев родился 29 августа 1930 года в поселке Курлово Гусь-Хрустального района. Во время службы в армии начал активно заниматься спортивной гимнастикой. Окончил Смоленский институт физической культуры. Преподавал в средней школе №17 города Владимира, набрав в секцию спортивной гимнастики первых воспитанников. В 1961 году стал завучем в только что открывшейся во Владимире детской гимнастической школе, где отработал более полувека, успешно сочетая управленческую и тренерскую работу. Среди воспитанников Копытцева - первые владимирские чемпионы и мастера спорта по спортивной гимнастике, в их числе абсолютный чемпион России Борис Котов и чемпион СССР Александр Шалимов.

Прощание с Геннадием Александровичем Копытцевым состоится 16 июня 2021 года в 9.00 в ритуальном зале по адресу: улица Вокзальная, 47.