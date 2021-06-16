Во Владимирском колледже культуры вспышка коронавиируса

В последнее время немало ходит разговоров об ухудшении ситуации с коронавирусом. Есть варианты, при которых во Владимирской области вновь могут ввести "дистанционку". И один из них сейчас развивается во владимирском колледже культуры, где выявлена вспышка Covid-19.

По данным областного управления Роспотребнадзора, в общежитии колледжа заболели коронавирусом четыре студента. Сами они учатся в разных группах, из-за чего было решено перевести колледж на дистанционное обучение, тем более что учебный год и так подошел к концу.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора устанавливают круг лиц, с которыми контактировали инфицированные студенты. Сами студенты лечатся дома, госпитализировать никого не пришлось.