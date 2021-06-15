В Суздале появится "народный фитнес-парк"

16 июня в 12.30 в Суздале состоится торжественное открытие площадки для воркаута в парке 950-летия города. Ее областные власти уже назвали "народным фитнес-парком".

В мероприятии планируется участие президента Межрегиональной спортивной общественной организации "Федерация силового экстрима", обладателя титула "Сильнейший человек России" Вячеслава Максюты. Площадка оборудована профессиональными сертифицированными тренажёрами, сопоставимыми по классу с оснащением спортзалов. Доступ туда будет свободным и абсолютно бесплатным для горожан и гостей города.

В рамках мероприятия для всех желающих пройдёт мастер-класс по использованию спортивного инвентаря площадки – его проведёт лично Вячеслав Максюта.