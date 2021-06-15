Предприятие в Муромском районе нарушило водное законодательство

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям провели плановую выездную проверку Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы» (Муромский район водных путей — филиал ФГБУ «Канал имени Москвы») на территории Владимирской области. Во время проверки осмотрели не только территорию и структурные подразделения, в том числе арендованные, и изучили документацию.

По результатам проверки выявлены нарушения водного законодательства и законодательства в области обращения с отходами производства и потребления. Юридическому лицу - ФГБУ «Канал имени Москвы» выдано предписание об устранении нарушений. В отношении юридического и должностных лиц возбуждены административные дела.