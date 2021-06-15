Во Владимирской области больше всего шьют костюмы и брюки

Как подсчитал Владимирстат, в регионе работает 356 предприятий легкой промышленности, большая часть из них – мелкие, за прошлый год они произвели 184,6 миллионов квадратных метров ткани и 6 232,3 тысяч пар обуви. При этом производительность упала - в 2019 году было 201,5 миллионов метров ткани и 7077,8 тысяч пар обуви. При этом объем инвестиций в основной капитал в прошлом по виду деятельности «производство текстильных изделий» составил 146,4 млн руб., «производство одежды» – 5,1 млн руб., «производство кожи и изделий из кожи» – 57,9 млн руб. (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).

Чаще всего владимирские предприятия шьют брюки и комплекты – 149 тысяч штук, на втором месте по популярности брюки, бриджи и шорты – 98,2 тысяч, затем идут куртки и пальто – 82,9 и 73,8 тысяч штук. А меньше всего в регионе шьют блузки и рубашки – чуть более 34 тысяч за год.