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Происшествия15 июня 2021 15:15

В Коврове бывший сотрудник ФСИН попался на взятке от заключенного

Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы и крупному штрафу
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ковровский городской суд вынес обвинительный приговор экс-сотруднику регионального Управления ФСИН России.

Как установлено судом, в 2018-2019 годах данный гражданин занимал руководящую должность в местной исправительной колонии, чем и воспользовался. Он получил от одного из осужденных 60 тысяч рублей в качестве взятки.

Взятка предназначалась для улучшения жизни заключенного в колонии, а также для проноса на территорию ИК запрещенных предметов.

В результате суд признал экс-сотрудника ФСИН виновным и приговорил к одному году лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии общего режима. Кроме того, бывший руководитель приговорен к штрафу в 900 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных сроком в 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.