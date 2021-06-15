Под Владимиром на М-7 столкнулись два большегруза и легковой автомобиль

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 17.10 на 174 километре федеральной трассы М-7 «Волга» 38-летний водитель большегруза «Ивеко» столкнулся с двигавшимся впереди него другим тягачом той же марки с полуприцепом.

От удара второй большегруз, которым управлял мужчина 1965 года рождения, врезался в автомобиль «Ауди», за рулем которого находился 68-летний водитель, также ехавший в попутном направлении.

По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла из-за несоблюдения первым водителем дистанции. В результате пострадал водитель второго грузовика и пассажир «Ауди» 1953 года рождения. К счастью, их травмы оказались не очень серьезными — прибывшие на место врачи «скорой помощи» оказали обоим помощь на месте и отпустили лечиться домой.