Во Владимире завершилась первая очередь благоустройства патриотического сквера

Во Владимире закончили первую очередь благоустройства патриотического сквера на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. 12 июня сквер, где благоустройство начали еще весной и уже организовали аллеи и пешеходные дорожки, а также инженерные коммуникации, торжественно открыли. На празднике прошли не только показательные выступления военнослужащих и концерт, но и организовали тематические выставки оружия и военной техники. Также в сквере прошла акция «Кедры Великой Победы», в рамках которой высади 61 взрослое дерево. Еще 19 кедров посадят через месяц, а всего в сквере планируется посадить несколько сотен деревьев вместо вырубленных тридцати, только в этом году их посадят 161 ,в том числе каштаны и клены. В следующем году в новом общественном пространстве появится березовая роща, каждое дерево в которой будет посвящено герою Советского Союза, связанному с Владимиром. Также в будущем в сквере появится фонтан, патриотический музей, боевая техника, которая появится на специальных постаментах. Правда, произойдет это только в следующем году.