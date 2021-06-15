Три владимирских гимнаста отобрались на Олимпийские игры

фото УФКСиМП

На прошлой неделе состоялся Кубок России по спортивной гимнастике, который проходил в Новосибирске с 6 по 13 июня.

Владимирские гимнасты привезли 10 медалей с соревнований. Александр Карцев занял 2 место в многоборье, 2 место в вольных упражнениях, Алексей Ростов - 3 место на кольцах, 3 место на перекладине, Владислав Новокшонов - 3 место в опорном прыжке.

Ангелина Мельникова завоевала 5 медалей: 2 место - брусья, вольные упражнения, опорный прыжок, 3 место - многоборье, бревно.

Кубок России стал финальным этапом отбора на летние Олимпийские игры! Поэтому в Токио едут следующие владимирские гимнасты: Александр Карцев, Ангелина Мельникова, Артур Далалоян.

Также Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов вошли в запасной состав и будут готовы в любой момент встать в строй олимпийской сборной!