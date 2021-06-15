Во Владимире на автобусном маршруте №7С сменился перевозчик

Как сообщает горадминистрация Владимира, с 15 июня вместо компании «АДМ» на линию автобуса №7С вышли автобусы компании «ОКТО». При этом действие единого проездного билета на маршруте сохранилось, интервалы движения автобуса в мэрии обещают сохранить прежними.

Кроме того, из ведения «ОКТО» ушел автобус №27, который передали на обслуживание во «Владимирпассажиртранс».

Напомним — компания «АДМ» на прошлой неделе объявила, что выходит из программы единого социального проездного. В связи с этим уже с 1 июля на маршрутах№№15, 20, 21С, 22, 26, 28, 32 он работать больше не будет. В настоящее время в горадминистрации решается вопрос об использовании единого проездного на линии автобуса №12С, который также принадлежит «АДМ» и возит владимирцев из микрорайона Мостострой.