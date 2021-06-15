В Суздале пройдет фестиваль воздухоплавателей

Ставший традиционным фестиваль воздухоплавателей на тепловых аэростатах «Золотое кольцо России» состоится с 21 по 23 июля в Суздале.

В фестивале примут участие около 20 пилотов-воздухоплавателей с разных регионов России, а гостей ждут красочные полеты, ночное свечение аэростатов и прекрасное настроение.

21 июля в 18.00 - предполетный брифинг пилотов на Ильинском лугу, в 19.00 - общий старт тепловых аэростатов и свободный полет. С 19.00 до 20.00 -привязные полеты на тепловом аэростате на Ильинском лугу.

22 июля - 5.00 -предполетный брифинг, Красная пл, 1, у памятника Ленину, с 6.00 до 9.00 свободный полет тепловых аэростатов, 18.00 -предполетный брифинг пилотов, Ильинский луг. Представление пилотов, музыкальная программа. В 19.00 -общий старт тепловых аэростатов и свободный полет. С 19.00 до 20.00 -привязные полеты на тепловом аэростате, Ильинский луг. С 21.00 до 21.30 -ночное свечение аэростатов, музыкально-световое шоу

23 июля - 5.00 - предполетный брифинг, Красная пл, 1, у памятника Ленину. С 6.00 до 9.00 свободный полет тепловых аэростатов.

Цена на полеты: свободный полет – 8000 руб. взрослый, 5000 руб. детский (до 12 лет) привязный полет – 800 руб. взрослый, 500 руб. детский (до 12 лет)