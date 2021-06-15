Ковровчанин заступился за друга и получил срок

В конце ноября 2015 года в селе Иваново Ковровского района между местным жителем с одной стороны и тремя не знакомыми ему товарищами с другой стороны произошел конфликт. Три незнакомца перешли от слов к делу и стали избивать мужчину. В это время на автомобиле приехал знакомый приехал знакомый жертвы и, увидев, что его избивают, взял из своего автомобиля биту, подошел к одному из нападавших и битой ударил его по голове. В результате действий мужчина получил телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, но от дачи показаний отказался. По приговору суда он отправится в колонию общего режима на четыре года. Приговор не вступил в законную силу.