Спортсменка из Петушков завоевала "золото" в Международном турнире по боксу

фото Федерации бокса Владимирской области

Международный турнир по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет прошел 7-12 июня в Сербии в городе Врбас. В турнире приняли участие боксеры из Албании, Боснии и Герцоговины, Болгарии, Хорватии, Кипра, Греции, Италии, Казахстана, Латвии, Македонии, Черногории, Польши, Румынии, России, Сербии и США.

Дарья Новинская из Петушков выступала на турнире в составе сборной команды России в весовой категории до 60 кг. На турнире провела два боя, в финальном бою одолела соперницу из Италии и заняла первое место.