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Спорт15 июня 2021 13:29

Спортсменка из Петушков завоевала "золото" в Международном турнире по боксу

Она выступала в весовой категории до 60 кг
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото Федерации бокса Владимирской области

фото Федерации бокса Владимирской области

Международный турнир по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет прошел 7-12 июня в Сербии в городе Врбас. В турнире приняли участие боксеры из Албании, Боснии и Герцоговины, Болгарии, Хорватии, Кипра, Греции, Италии, Казахстана, Латвии, Македонии, Черногории, Польши, Румынии, России, Сербии и США.

Дарья Новинская из Петушков выступала на турнире в составе сборной команды России в весовой категории до 60 кг. На турнире провела два боя, в финальном бою одолела соперницу из Италии и заняла первое место.