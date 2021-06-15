В Петушках 97-летней бывшей узнице концлагеря отказали в социальной выплате

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки по материалам, размещенным в средствах массовой информации, выяснилось, что в селе Андреевское Петушинского района живет бабушка 1924 года рождения, которая в 1941 году попала в окружение немецких войск, после чего была направлена в лагерь Шенефельд.

Вопреки тому, что статус пожилой женщины был указан в материалах пенсионного дела, ей не предоставили единовременную выплату к 75-й годовщины Великой Победы.

Чтобы восстановить справедливость, прокуроры затребовали из архивов документы, в которых указывалось, что Шенефельд входил в состав концлагеря Равенсбрюк, а позднее стал частью концлагеря Заксенхаузен.

В связи с этим прокуроры обратились в Петушинский районный суд, потребовав возложить на управление Пенсионного фонда России в Кольчугинском районе обязанность по выплате женщине причитающейся выплаты. Суд удовлетворил этот иск в полном объеме. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.