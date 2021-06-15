В Коврове мошенник 67 раз за месяц расплатился чужой банковской картой

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 25-летний ковровчанин вытащил пластиковую карту из кармана нетрезвого прохожего, и затем в течение месяца расплачивался ей за покупки в магазинах.

При этом продавцы интересовались у парня, которого все принимали за несовершеннолетнего, откуда у него карта. На это он говорил, что «пластик» принадлежит его дедушке.

Таким образом парень за месяц умудрился расплатиться чужой картой 67 раз на общую сумму 31 тысяча рублей.

После задержания молодой человек не стал отпираться и во всем сознался, следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронного средства платежа».

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно передано на рассмотрение в Ковровский городской суд.