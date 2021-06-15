Во Владимирской области обещают град и сильный ветер 15 июня

В последнее время чуть ли не каждый день во Владимирской области синоптики обещают плохую погоду. Прогноз не всегда оправдывается. Однако обещания плохой погоды пока не прекращаются.

Теперь, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода должна испортиться днем 15 июня. До позднего вечера во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, в отдельных районах ливни, град. При этом возможны сильные порывы ветра - до 17 метров в секунду.

В МЧС объясняют, что при таких погодных явлениях повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушением в работе ливневой канализации, увеличением числа ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждением сельскохозяйственных культур. И не ставьте авто под деревьями и слабоукреплёнными конструкциями.