Во Владимирской области не хватает продавцов

Больше всего вакансий (28%) в мае этого года владимирские работодатели разместили в профессиональной сфере «Продажи». Чаще всего компании ищут продавцов и продавцов-кассиров, торговых представителей, менеджеров по работе с клиентами и менеджеров по оптовым продажам. На одну вакансию в этой сфере «Продажи» претендует один соискатель, а в среднем по рынку труда Владимирской области конкуренция составляет 2 кандидата на одно место. Средняя предлагаемая заработная плата самой востребованной профессии в сфере продаж во Владимирской области года составила 27 500 рублей, менеджер по продажам может рассчитывать на 40 000, а торговый представитель – на 50 000 рублей. Как отмечает служба исследований hh.ru, 54% вакансий для специалистов по продажам во Владимирской области подходят для кандидатов без опыта работы, еще 40% предполагают у кандидата наличие опыта от 1 до 3 лет.