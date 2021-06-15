Во Владимирской области 15 июня коронавирусом заболели 48 человек

На территории Владимирской области 15 июня 2021 года лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

И вот как они распределились по районам региона: 9 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Муромском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Александровском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Петушинском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 265 случаев заболевания (7809 сл. в г. Владимире, 4142 сл. в Гусь-Хрустальном, 3764 сл. о. Муром, 2457 сл. в Ковровском, 2163 сл. в Александровском, 2012 сл. в Петушинском, 1438 сл. в Юрьев-Польском, 1340 сл. в Вязниковском, 1522 сл. в Кольчугинском, 1280 сл. в Суздальском, 1061 сл. в Собинском, 1078 сл. в Киржачском, 954 сл. в Меленковском, 805 сл. в Камешковском, 753 сл. в Гороховецком, 532 сл. в Судогодском, 723 сл. в Селивановском, 432 сл. в г. Радужном).