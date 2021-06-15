В Гусь-Хрустальном районе полицейские задержали нелегальных лесорубов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 21 и 30-летних парней из числа местных жителей.

Они обвиняются в незаконной рубке лесных насаждений.

В конце октября прошлого года в полицию обратились сотрудники лесничества, сообщившие о факте порубки деревьев различных пород. В ходе работы сыщики установили, что к делу могут быть причастны те самые молодые люди.

После задержания сами парни пояснили, что деревья им потребовались для ремонта забора. При помощи топора и бензопилы они нарубили стволы и отвезли на садовой тачке к дому одного из них. Сумма ущерба лесничеству составила 80 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.