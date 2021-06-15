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Общество15 июня 2021 10:12

Во Владимирской области более трех тысяч школьников сдают ЕГЭ по обществознанию

Результаты экзамена выпускники узнают до 30 июня
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Во Владимирской области продолжается основной период единого государственного экзамена. 15 июня выпускники сдают обществознание. На участие в экзамене зарегистрировалось более трех тысяч человек. Обществознание входит в число самых популярных предметов по выбору среди выпускников региона. Для организации ЕГЭ в этот день планируется задействовать 42 пункта проведения экзаменов, причем два из них на дому. Все пункты оснащены системами видеонаблюдения. На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа 55 минут, дополнительные материалы при выполнении ЕГЭ не используются, а минимальное количество баллов ЕГЭ по обществознанию, необходимое для поступления в вузы, – 42. Выпускники Владимирской области узнают свои результаты не позднее 30 июня.