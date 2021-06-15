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Общество15 июня 2021 10:12

Во Владимире в пятый раз пройдут "Богатырские игры"

Они состоятся 19 июня на Соборной площади
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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В эту субботу, 19 июня, на Соборной площади во Владимире в пятый раз пройдет фестиваль "Богатырские игры".

В программе фестиваля соревнования по самбо, борьбе на поясах, армрестлингу, мас-рестлингу, современному мечевому бою, функциональному многоборью (Crossfit), киле, боксу. Центральное место программы занимает командный турнир по силовому экстриму. В рамках мероприятия в 12.30 будет проходить автограф-сессия с Денисом Цыпленковым. Денис Цыпленков - многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов, неоднократный победитель и призёр кубков России по силовому экстриму, рекордсмен книги рекордов России. МСМК по жиму лёжа (270 кг). Мировой рекордсмен по строгому поднятию на бицепс (113 кг).

Сам же фестиваль стартует в 12.00.