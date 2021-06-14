Сквер за зданием администрации Владимирской области переделают

Областные власти не забыли о планах обновления сквера за зданием областной администрации. Однако планы по этой территории слегка изменились.

Глава областного департамента ЖКХ Елена Семёнова сообщила о планах по переустройству сквера за "белым домом" во Владимире, где расположен фонтан. Закладной камень здесь появился пару лет назад, по случаю 75-летия учреждения Владимирской области. Но никакие работы не начались. Сейчас стало известно, что власти рассматривают как минимум два варианта благоустройства и заверяют, что оба будут для Владимира весьма необычными. Остальные подробности обещают раскрыть позже.