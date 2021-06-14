Городам Владимирской области выделили более 156 млн рублей на обновление газового оборудования в 2021 году. Средства направлены на модернизацию и газификацию котельных, а также строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Так, в 2021 году будет построено 7 современных газовых блочно-модульных котельных в городе Струнино, микрорайоне Белая речка города Кольчугино, деревне Новосёлово Киржачского района, селе Ляхи и деревне Тургенево Меленковского района, селе Борисоглеб Муромского района и селе Небылое Юрьев-Польского района, а также проведена реконструкция одной котельной в Суздале.

Уже в текущем году все вышеперечисленные объекты должны быть введены в эксплуатацию. Кроме того, дополнительные 92,6 млн рублей высвободились в связи со сложившейся экономией в результате проведённых торгово-закупочных процедур – они также направлены на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения.