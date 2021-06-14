Во Владимирской области в 2020 году умирали чаще всего от болезней кровообращения

Россстат обнародовал данные по рождаемости и смертности в 2020 году. Есть цифры и конкретно по Владимирской области. И там есть на что поглядеть и чему подивиться.

Так, во-первых, коронавирус отнюдь не занимает первое место по причинам смерти в 2020 году. В прошлом году от Covid-19 в 33 регионе скончались 500 человек. В то время как от болезней систем кровообращения, к примеру, умерли 12 580 жителей региона. Кроме того, мы имеем 3337 умерших от раковых заболеваний. По полторы тысячи человек скончались от внешних причин и болезней органов пищеварения, а тысяча человек – от болезней органов дыхания. И лишь инфекции, паразиты и туберкулез встречались реже, чем коронавирус в графе «причина смерти».

Во-вторых, важно отметить, что рождаемость в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом на 1029 человек, а смертность увеличилась за аналогичный период на 3497 человек. В итоге, естественная убыль за прошлый год у нас составила 14 тысяч 608 жителей региона (в 2019 году - 10082).