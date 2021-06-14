Владимирского руководителя УФСИН повысили до звания генерал-майора

Фото с сайта УФСИН России по Владимирской области.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора начальнику УФСИН по Владимирской области Алексею Гиричеву.

Алексей Гиричев родился 3 августа 1975 года в городе Калаче Воронежской области. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 1996 году в должности младшего инспектора следственного изолятора, занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы Иркутской области. В феврале 2011 года возглавил управление собственной безопасности ГУФСИН России по Иркутской области, в 2015 году был назначен на должность заместителя начальника данного территориального органа, а в 2016 году стал первым заместителем начальника иркутского ГУФСИН. В марте 2018 года был назначен на должность начальника УФСИН России по Воронежской области. Владимирское УФСИН Алексей Гиричев возглавил 2 марта 2020 года в звании полковника внутренней службы.

Гиричев награжден ведомственными наградами, среди которых серебряная медаль «За доблесть», медаль «За усердие» II степени, медаль «За усердие в службе» I степени.