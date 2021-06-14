Во Владимирской области 14 июня заболели коронавирусом 46 человек

На территории Владимирской области 14 июня 2021 года лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как они распределились по районам области: 8 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Муромском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Ковровском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 217 случаев заболевания (7800 сл. в г. Владимире, 4136 сл. в Гусь-Хрустальном, 3759 сл. о. Муром, 2453 сл. в Ковровском, 2160 сл. в Александровском, 2010 сл. в Петушинском, 1437 сл. в Юрьев-Польском, 1337 сл. в Вязниковском, 1521 сл. в Кольчугинском, 1278 сл. в Суздальском, 1060 сл. в Собинском, 1076 сл. в Киржачском, 952 сл. в Меленковском, 803 сл. в Камешковском, 751 сл. в Гороховецком, 722 сл. в Селивановском, 531 сл. в Судогодском, 431 сл. в г. Радужном).