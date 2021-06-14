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Здоровье14 июня 2021 10:03

Во Владимирской области 14 июня заболели коронавирусом 46 человек

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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На территории Владимирской области 14 июня 2021 года лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как они распределились по районам области: 8 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Муромском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Ковровском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 217 случаев заболевания (7800 сл. в г. Владимире, 4136 сл. в Гусь-Хрустальном, 3759 сл. о. Муром, 2453 сл. в Ковровском, 2160 сл. в Александровском, 2010 сл. в Петушинском, 1437 сл. в Юрьев-Польском, 1337 сл. в Вязниковском, 1521 сл. в Кольчугинском, 1278 сл. в Суздальском, 1060 сл. в Собинском, 1076 сл. в Киржачском, 952 сл. в Меленковском, 803 сл. в Камешковском, 751 сл. в Гороховецком, 722 сл. в Селивановском, 531 сл. в Судогодском, 431 сл. в г. Радужном).