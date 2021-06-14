В Суздале открылась выставка, посвященная ковровским мотоциклам

Выставка "Два колеса" из собрания Государственного Владимиро Суздальского музея заповедника расскажет о дорожных и спортивных мотоциклах производства Ковровского завода имени Дегтярёва.

В 1946 году, в рамках послевоенного частичного перехода на производство гражданской продукции, на заводе началось создание мотоциклов. Первой моделью был К-125. С 1950-х годов на заводе выпускали дорожные и спортивные мотоциклы. Модели «Ковровец» и «Восход» экспортировались в десятки стран мира, успешно участвовали в международных соревнованиях. Всего с момента выпуска первого мотоцикла на заводе было произведено более 8 млн единиц техники.

Посетители выставки смогут узнать об истории завода, а главное, поближе познакомиться с ковровскими мотоциклами, в том числе и с редкими спортивными образцами. Стоимость билетов: полный билет – 100 рублей, льготный билет – 70 рублей.