Во Владимире ночью произошло крупное возгорание деревянных сараев

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

14 июня 2021 года в районе половины второго ночи произошел крупный пожар во Владимире. На Вокзальном переулке загорелись деревянные сараи.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, пожар произошел недалеко от дома №1. При этом звонок поступил в пожарную службу поздно, и к моменту приезда пожарных с десяток деревянных сараев полыхали вовсю. Причем пламя подбиралось к жилому дому, расположенному по соседству.

В итоге, огонь удалось остановить и не дать ему перекинуться на жилые помещения. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 16 человек личного состава.