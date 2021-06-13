Ушел из жизни известный владимирский художник Сергей Карелин

Художник-ювелир, член Союза художников России и международной федерации художников ЮНЕСКО, Сергей Карелин был известен не только во Владимирской области и в России, но и далеко за ее пределами.

Сергей Иванович родился в 1956 году во Владимире, после учебы на историческом факультете в 1982 году пришел на работу во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, где трудился художником-реставратором по металлу, занимал должность заведующего реставрационным отделом.

Одними из самых известных его работ были коллекция «Русь святая», которую мастер начал создавать еще в 1980 году на основе древнерусских технологий и ювелирных традиций, а также работа «Часы планеты земля», над которой Сергей Карелин трудился 20 лет. Эта уникальная работа была признана на мировом уровне и пропагандировала мир и человеколюбие.

Сергей Иванович Карелин проводил свои выставки во многих странах Европы, его работы покупали многие известные люди по всему миру. Художник был избран действительным членом Санкт-Петербургской Петровской академии наук и искусств с вручением знака Золотого пера и присвоением звания академика. Также Карелин неоднократно награждался как российскими, так и зарубежными наградами. В частности, он был кавалером швейцарского ордена Мальтийского Креста.

Прощание с Сергеем Ивановичем и отпевание состоится 15 июня в Вознесенской церкви (улица Вознесенская, 14) Владимира в 9.00.