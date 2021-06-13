Власти Владимира опровергли уход от «АДМ» еще двух автобусных маршрутов

Накануне во Владимире прошел слух, что компания-перевозчик «АДМ» буквально на днях покинет еще два популярных маршрута в «довесок» к тем, что «потеряла» недавно. При этом ясности, к кому именно эти рейсы могут перейти не имелось.

Однако в мэрии областного центра эти сведения опровергли.

- Контракт с компанией «АДМ» на данные маршруты действует до 31 декабря 2023 года, и речь об уходе не ведется, - сообщила официальный представитель горадминистрации Владимира Анна Басова.

А вот автобусы №6с, 55 и 54, которые после ухода с них «АДМ» распределили между собой несколько перевозчиков, в настоящее время действительно обслуживает «Владимирпассажиртранс» - пока по временному контракту, который действует до 30 сентября текущего года.